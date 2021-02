Oroscopo 14 febbraio 2021 | classifica San Valentino | come va l’amore per tutti i segni

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 14 febbraio 2021) L’del 14rivela una giornata di Sanmolto interessante per molti. C’è chi troverà, chi farà delle rinunce e chi non perderà occasione per riaccendere una micca in un rapporto.14primi sei1 Sagittario. Voi siete il segno più fortunato dello zodiaco per quanto riguardain questo periodo. La vita sentimentale procede senza intoppi e non ci sono cose particolari in grado di turbarvi. Oggi non è il caso di dedicarvi al lavoro, ma concentratevi solo sulla vostra vita di coppia. 2 Capricorno. Per i nati sotto questo segno, finalmente, è in arrivo un momento di serenità per quanto riguarda i sentimenti. Godetevi la giornata in compagnia della persona amata e non ...