Napoli – Juventus, 1-0: Insigne regala i tre punti agli azzurri (Di sabato 13 febbraio 2021) Trionfo azzurro al Maradona. Il Napoli vince contro la Juventus grazie ad un rigore di Insigne e torna a respirare aria d'Europa Il Napoli torna alla vittoria. Gli azzurri, al termine di una partita al cardiopalma, conquistano i tre punti contro una Juventus mai doma. La rete del trionfo è del capitano azzurro che trasforma con freddezza un rigore procurato da un braccio largo di Chiellini in area che colpisce Rrahmani al volto. Il dato sul possesso palla e sulle conclusioni è a senso unico ma, nonostante l'apparente dominio bianconero, la concretezza del Napoli permette ai padroni di casa di guadagnare tre punti d'oro contro una diretta antagonista per la corsa all'Europa. Particolarmente positiva la prestazione della coppia ...

