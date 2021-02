Conte si scusa per il brutto gesto compiuto durante Inter-Juve (Di sabato 13 febbraio 2021) Antonio Conte, allenatore dell'Inter, durante la conferenza stampa per la partita di domani sera, ha chiesto scusa per il dito medio durante Inter-Juve Antonio Conte dopo Inter-Juve: “Mi scuso per il dito medio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Antonio, allenatore dell'la conferenza stampa per la partita di domani sera, ha chiestoper il dito medioAntoniodopo: “Mi scuso per il dito medio” su Notizie.it.

SkySport : Inter-Lazio, Conte: 'A Torino reazione sbagliata, chiedo scusa. Siamo dei modelli' - pikappa77 : @90ordnasselA Conte pur bersagliato da insulti e provocazioni ha chiesto scusa per il gesto. Aspettiamo adesso le… - chryduca : RT @fernandella25: #GiuseppeConte ????”La chiusura di in capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogli… - dukana2 : RT @fernandella25: #GiuseppeConte ????”La chiusura di in capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogli… - Romanito_21 : RT @FrancescoOrdine: Antonio Conte: “Chiedo scusa, ho sbagliato a reagire agli insulti”. Così si fa -