Calcio, Serie A 2021: show dello Spezia, battuto 2-0 il Milan capolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Un dominio eccezionale, piuttosto inatteso. Ribaltato il pronostico nel posticipo della ventiduesima giornata della Serie A di Calcio: al Manuzzi lo Spezia padrone di casa riesce nell’impresa di battere per 2-0 il Milan capolista. Brutta sconfitta per i rossoneri che rischiano di perdere la vetta in favore dei cugini dell’Inter (impegnati domani nel posticipo con la Lazio), ma soprattutto preoccupati per una performance al di sotto delle attese. La squadra di Italiano sin dal primo tempo ha messo in campo uno stile di gioco spettacolare, fatto di pressing e passaggi rapidi, con la sorpresa Kevin Agudelo schierato come falso nueve che ha dato tantissimo filo da torcere alla difesa rossonera. Il Milan non riesce ad andare sulle proprie punte, con un Ibrahimovic spento, i padroni di casa ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Un dominio eccezionale, piuttosto inatteso. Ribaltato il pronostico nel posticipo della ventiduesima giornata dellaA di: al Manuzzi lopadrone di casa riesce nell’impresa di battere per 2-0 il. Brutta sconfitta per i rossoneri che rischiano di perdere la vetta in favore dei cugini dell’Inter (impegnati domani nel posticipo con la Lazio), ma soprattutto preoccupati per una performance al di sotto delle attese. La squadra di Italiano sin dal primo tempo ha messo in campo uno stile di gioco spettacolare, fatto di pressing e passaggi rapidi, con la sorpresa Kevin Agudelo schierato come falso nueve che ha dato tantissimo filo da torcere alla difesa rossonera. Ilnon riesce ad andare sulle proprie punte, con un Ibrahimovic spento, i padroni di casa ...

