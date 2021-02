Uomini e Donne gossip, Nicole Vinti impegnata fuori dal programma? Arriva la segnalazione dell’uomo (Di venerdì 12 febbraio 2021) La dama di Uomini e Donne Nicole Vinti è finita al centro studio per il “triangolo amoroso” che stava nascendo con Carlo e Armando Incarnato. Quest’ultimo non ha mai nascosto l’interesse per la bellissima signora. Ma, nonostante ciò, la dama in questione ha dichiarato di voler frequentare solo Carlo, perché teme che i modi di Armando siano dettati solo per fare un po’ show al centro studio. Nicole ha inoltre ribadito di volere un compagno per la vita, una persona seria e che non faccia teatrini, parole, queste, che non sono affatto piaciute ad Armando. Tra di loro, pare che ci sia stato del tenero, sebbene le parole di lui lasciano intendere altro. Ma, oltre a ciò, ecco che nel corso delle ultime giunge una segnalazione scottante, da parte di un ex cavaliere, sul conto della donna che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 12 febbraio 2021) La dama diè finita al centro studio per il “triangolo amoroso” che stava nascendo con Carlo e Armando Incarnato. Quest’ultimo non ha mai nascosto l’interesse per la bellissima signora. Ma, nonostante ciò, la dama in questione ha dichiarato di voler frequentare solo Carlo, perché teme che i modi di Armando siano dettati solo per fare un po’ show al centro studio.ha inoltre ribadito di volere un compagno per la vita, una persona seria e che non faccia teatrini, parole, queste, che non sono affatto piaciute ad Armando. Tra di loro, pare che ci sia stato del tenero, sebbene le parole di lui lasciano intendere altro. Ma, oltre a ciò, ecco che nel corso delle ultime giunge unascottante, da parte di un ex cavaliere, sul conto della donna che ...

