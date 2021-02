Rocco Casalino | libro | padre violento | GF e carriera

ricpuglisi : Un abbraccio fortissimo ai retroscenisti che non hanno più le veline di Rocco Casalino su cui campare. #Tiè #Draghi - ricpuglisi : Cari giornalisti che siete/eravate nella chat di Rocco Casalino, sareste così gentili da raccontarci un po' delle… - fattoquotidiano : ROCCO #CASALINO Come da italica tradizione, dismesso il potere ti tirano le pietre che prima trattenevano nelle tas… - willycuba65 : RT @vizerodue: Il nuovo libro di Rocco Casalino ; “ L’ usciere “ - luigiElquantum : RT @marianna_eg: “Renzi ha spedito Conte nell’ufficio dei navigator di Volturara-a-Lago, ha liberato Palazzo Chigi da Rocco Casalino e da t… -

si racconta nella sua autobiografia 'Il portavoce', edizioni Piemme. In primo piano il turbolento rapporto col padre, il bullismo subito da bambino, il Grande Fratello, le cene con ...Ora i riflettori saranno tutti per lui. Uscirà ufficialmente il 16 febbraio ' Il Portavoce ', la discussa autobiografia di, portavoce del premier uscente Giuseppe Conte. Il libro esce in ritardo rispetto alla programmazione iniziale - a causa della crisi di governo - ma promette di far discutere. Ora che i ...Sta per nascere il governo Draghi, quello che qualcuno ha ribattezzato il “governo dei migliori”. Presto la Rai avrà un nuovo azionista (l’inquilino di Via XX Settembre) e per l’estate saluterà anche ...Rocco Casalino anticipa alcuni estratti de "Il Portavoce" e racconta delle violenze subite, della fame di rivalsa e dei retroscena di Palazzo Chigi.