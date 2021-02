Covid Francia, 20.701 casi e 320 morti in 24 ore (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - In Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 20.701 casi positivi alla Covid-19 e 320 morti in più portando il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 81.448. E' quanto emerge dai dati diffusi da Santé Publique France. Attualmente sono 2,146 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Adnkronos) - Innelle ultime 24 ore si sono registrati 20.701positivi alla-19 e 320in più portando il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 81.448. E' quanto emerge dai dati diffusi da Santé Publique France. Attualmente sono 2,146 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

