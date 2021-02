Il pizzino della Lega per Draghi Ecco come riformare il fisco (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stando a quanto emerso dalle consultazioni, la riforma fiscale è una delle priorità del premier incaricato Mario Draghi. Riforma che mette al centro la semplificazione e la rimodulazione della progressività, redistribuendo il carico fiscale e riducendo la pressione sui redditi medio-bassi. Obiettivo, secondo Alberto Gusmeroli, assieme a Massimo Bistonci, una delle principali “menti fiscali” della Lega, “in completa sintonia con le proposte sul tema messe in campo” fino ad ora dal Carroccio. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 11 febbraio 2021) Stando a quanto emerso dalle consultazioni, la riforma fiscale è una delle priorità del premier incaricato Mario. Riforma che mette al centro la semplificazione e la rimodulazioneprogressività, redistribuendo il carico fiscale e riducendo la pressione sui redditi medio-bassi. Obiettivo, secondo Alberto Gusmeroli, assieme a Massimo Bistonci, una delle principali “menti fiscali”, “in completa sintonia con le proposte sul tema messe in campo” fino ad ora dal Carroccio. Segui su affaritaliani.it

