Domeniche bestiali – “Dov’è Eboa?”: il Louhans dimentica il suo terzino in autogrill. L’arbitro-medico: “Sensazione dolorifica” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giorni difficili per gli allenatori, specie nelle serie minori, in questa pandemia: basta un attimo e ti ritrovi praticamente senza squadra per il Covid. Dove non arriva il Covid arrivano i comfort delle toilette dell’autogrill a decimarti. Ma le imprese riescono comunque: tipo quella di farsi squalificare due volte in quattro giorni. E torna anche un grande classico: i giudici sportivi che si improvvisano esperti di medicina legale. Insomma: tanta roba come sempre per un calcio pane e mortadella che ama ridere di se stesso…beh insomma, non sempre. E poi? E poi ci sono sempre le energie negative. ADDO STA Eboa’ ? Non era la festa di San Gennaro, ma avrà fatto una faccia simile a Gabriella Ferri dopo aver smarrito “Zazà” il mister del Louhans-Cuiseaux, squadra di quarta serie francese, quando ha iniziato a catechizzare i suoi in vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Giorni difficili per gli allenatori, specie nelle serie minori, in questa pandemia: basta un attimo e ti ritrovi praticamente senza squadra per il Covid. Dove non arriva il Covid arrivano i comfort delle toilette dell’a decimarti. Ma le imprese riescono comunque: tipo quella di farsi squalificare due volte in quattro giorni. E torna anche un grande classico: i giudici sportivi che si improvvisano esperti di medicina legale. Insomma: tanta roba come sempre per un calcio pane e mortadella che ama ridere di se stesso…beh insomma, non sempre. E poi? E poi ci sono sempre le energie negative. ADDO STA’ ? Non era la festa di San Gennaro, ma avrà fatto una faccia simile a Gabriella Ferri dopo aver smarrito “Zazà” il mister del-Cuiseaux, squadra di quarta serie francese, quando ha iniziato a catechizzare i suoi in vista ...

