Libero: diversi contatti telefonici tra De Laurentiis e Sarri. Il tecnico pronto al rientro in estate (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Su Libero, Giulia Stronati allunga l’ombra di Maurizio Sarri sulla panchina di Rino Gattuso. Scrive che, se il tecnico del Napoli dovesse fallire l’appuntamento di stasera contro l’Atalanta e quello di sabato contro la Juventus, De Laurentiis sarebbe pronto al ribaltone. E parla del tecnico di Figline. “Sondati già come traghettatori due cavalli di ritorno come Benitez e Mazzarri, mentre per l’estate, se stuzzicano Juric e Spalletti, il grande sogno della tifoseria si chiama Maurizio Sarri. Un ritorno al futuro che avrebbe del clamoroso, ma che non va sottovalutato. ADL negli ultimi giorni ha avuto più di un contatto telefonico con l’allenatore toscano, che intende rispettare l’anno sabbatico (è a libro paga della Juve per 6 milioni netti all’anno fino ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Su, Giulia Stronati allunga l’ombra di Mauriziosulla panchina di Rino Gattuso. Scrive che, se ildel Napoli dovesse fallire l’appuntamento di stasera contro l’Atalanta e quello di sabato contro la Juventus, Desarebbeal ribaltone. E parla deldi Figline. “Sondati già come traghettatori due cavalli di ritorno come Benitez e Mazzarri, mentre per l’, se stuzzicano Juric e Spalletti, il grande sogno della tifoseria si chiama Maurizio. Un ritorno al futuro che avrebbe del clamoroso, ma che non va sottovalutato. ADL negli ultimi giorni ha avuto più di un contatto telefonico con l’allenatore toscano, che intende rispettare l’anno sabbatico (è a libro paga della Juve per 6 milioni netti all’anno fino ...

Giovanni5gran : RT @napolista: Libero: diversi contatti telefonici tra #DeLaurentiis e #Sarri. Il tecnico pronto al rientro in estate Sarri intende per ora… - francescaquiro3 : RT @napolista: Libero: diversi contatti telefonici tra #DeLaurentiis e #Sarri. Il tecnico pronto al rientro in estate Sarri intende per ora… - napolista : Libero: diversi contatti telefonici tra #DeLaurentiis e #Sarri. Il tecnico pronto al rientro in estate Sarri intend… - AvventoSofia : RT @nigritha_: La voglia di seguire le traduzioni e la voglia di rompere schemi. Quelle tradizioni che stanno così strette allo spirito lib… - maarrO__ : RT @nigritha_: La voglia di seguire le traduzioni e la voglia di rompere schemi. Quelle tradizioni che stanno così strette allo spirito lib… -