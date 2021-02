Incendio all’asilo nido, a Palermo si indaga su tre minorenni (Di mercoledì 10 febbraio 2021) PALERMO – Sarebbero tre minorenni i responsabili dell’incendio doloso all’asilo nido comunale ‘Peter Pan’ di Palermo, risalente al 2 gennaio. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione Borgo Nuovo e della Compagnia San Lorenzo, che hanno indagato con la Procura dei minori e con la magistratura ordinaria sul rogo avvenuto nel quartiere Cep. I tre non sono imputabili perché tutti di età inferiore a 14 anni. Fondamentali per le indagini, oltre alle immagini di videosorveglianza della zona e ai rilievi tecnici sul posto, anche l’analisi dei profili dei social network dei tre e i controlli sul territorio avviati nei giorni successivi al rogo. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) PALERMO – Sarebbero tre minorenni i responsabili dell’incendio doloso all’asilo nido comunale ‘Peter Pan’ di Palermo, risalente al 2 gennaio. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione Borgo Nuovo e della Compagnia San Lorenzo, che hanno indagato con la Procura dei minori e con la magistratura ordinaria sul rogo avvenuto nel quartiere Cep. I tre non sono imputabili perché tutti di età inferiore a 14 anni. Fondamentali per le indagini, oltre alle immagini di videosorveglianza della zona e ai rilievi tecnici sul posto, anche l’analisi dei profili dei social network dei tre e i controlli sul territorio avviati nei giorni successivi al rogo.

GiornaleLORA : Incendio all’asilo nido comunale “Peter Pan” Video - IlModeratoreWeb : Incendio all’asilo nido comunale Peter Pan: Tre minori nel mirino degli investigatori - - QuerciaPaolo : Palermo - Incendio al dormitorio comunale; raid vandalici in Via Maqueda; incendio all’asilo Peter Pan: c’è un emer… - ilSicilia : #Cronaca #asilonido L’incendio all’asilo Peter Pan del Cep: scoperti gli autori, sono tre 12enni… - pinino65 : Dopo l'#incendio #doloso all'#asilo #Peter #Pan i #carabinieri rivoltano il #Cep #Palermo, #arresti per #spaccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio all’asilo Milano: incendio in scuola devasta segreteria, nessun danno ad aule Affaritaliani.it