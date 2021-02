Frana tra Vietri sul Mare e Salerno: summit in Prefettura (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ terminato dopo le 20 l’incontro in Prefettura con il Prefetto e i comuni di Salerno, Cava de’ Tirreni, Vietri Sul Mare, Polizie Locali, Polizia Stradale, Provincia di Salerno, Ferrovie dello Stato e Autostrade Meridionali per fare il punto sulla Frana che ha spezzato la circolazione è da via Croce verso la costiera amalfitana. Al momento la strada Vietri/Salerno resta chiusa in entrambe le carreggiate fino a verifica della situazione rocciosa, altrettanto domattina sarà fatta una verifica sulla situazione della strada ferrata in corrispondenza dell’evento franoso. Il comune di Vietri sul Mare come accaduto in occasione di una precedente Frana ha richiesto ad Autostrade ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ terminato dopo le 20 l’incontro incon il Prefetto e i comuni di, Cava de’ Tirreni,Sul, Polizie Locali, Polizia Stradale, Provincia di, Ferrovie dello Stato e Autostrade Meridionali per fare il punto sullache ha spezzato la circolazione è da via Croce verso la costiera amalfitana. Al momento la stradaresta chiusa in entrambe le carreggiate fino a verifica della situazione rocciosa, altrettanto domattina sarà fatta una verifica sulla situazione della strada ferrata in corrispondenza dell’evento franoso. Il comune disulcome accaduto in occasione di una precedenteha richiesto ad Autostrade ...

emergenzavvf : #Maltempo, intervento sul raccordo autostradale #Avellino-#Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato…

Una frana si è abbattuta sulla statale 88 al confine tra l'#Irpinia e il #Sannio. Traffico bloccato in direzione…

Maltempo, nuova frana tra Salerno e Vietri sul Mare: chiusa via Croce