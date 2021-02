Covid, altri 336 morti, Walter Ricciardi rimpiange il primo Conte chiede a Draghi di tornare al lockdown (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il virologo Walter Ricciardi, consulente del Ministro della Salute uscente Roberto Speranza, invita il premier incaricato Mario Draghi ad adottare misure severe e restrittive. Più di quanto, a suo dire, Giuseppe Conte non avrebbe fatto. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 12.956 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il virologo, consulente del Ministro della Salute uscente Roberto Speranza, invita il premier incaricato Marioad adottare misure severe e restrittive. Più di quanto, a suo dire, Giuseppenon avrebbe fatto. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 12.956 L'articolo proviene da Leggilo.org.

chetempochefa : Guarita dal covid una suora che in questi giorni festeggia 117 anni: sorella Andrée è la più anziana d’Europa. Gli… - ZZiliani : Effetto Covid sui giornali sportivi: siamo sicuri? 1) le edicole sono rimaste aperte sempre, anche durante il lockd… - fattoquotidiano : VERDINI AI DOMICILIARI IN TEMPI RECORD L’ex senatore fuori da Rebibbia per l’emergenza Covid. Il Garante dei detenu… - L_Ceci_ : RT @miia_2018: Altri casi di trombocitopenia post vaccino, segnalati dal NY Times, dopo il tristemente noto decesso del medico in Florida,… - roxibrass : RT @miia_2018: Altri casi di trombocitopenia post vaccino, segnalati dal NY Times, dopo il tristemente noto decesso del medico in Florida,… -