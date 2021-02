Covid-19 | bollettino del 10 febbraio | 12 956 contagiati e 336 deceduti 

ItaliaInforma2 : #Coronavirus: i dati di mercoledì 10 febbraio 2021. ?? - occhio_notizie : Covid Lazio, 1027 nuovi casi e 51 morti nelle ultime 24 ore - _SiGonfiaLaRete : #Covid19, il bollettino nazionale: sono 12.956 i nuovi positivi - CosenzaChannel : Sono 214 i casi #Covid in #Calabria. Tasso di positività intorno all'8 per cento. Oggi i guariti sono 221, mentre s… - mattinodinapoli : Covid Italia, bollettino oggi 10 febbraio: 12.956 casi e 336 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Aggiornamento sulle condizioni di Fausto Gresini, attraverso ilmedico diramato lunedì dall'Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna: al ...complicanze della infezione da- ...IN AGGIORNAMENTO Coronavirus,: i numeri del- 19 in Italia nella giornata di martedì 9 febbraio Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha aggiornato i dati relativi all'...Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi mercoledì 10 febbraio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi ...(Adnkronos) - Sono 1.027 i nuovi contagi di Coronavirus nel Lazio secondo il, bollettino di oggi, 10 febbraio. Si registrano altri 51 morti, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 3.188. "Non ci ...