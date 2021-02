Una vita, trama 9 febbraio: Carchano umilia Bellita (Di martedì 9 febbraio 2021) La proiezione del film al ristorante di Felicia, svelerà le vere intenzioni di Alfonso Carchano. Le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 9 febbraio, rivelano che il produttore con la complicità di sua moglie Margarita Carrion, umilierà pubblicamente Bellita Del Campo raccontando una visione completamente distorta di come ha fatto successo la cantante. Nel frattempo, Genoveva non essendo al corrente dell'ultima decisione di Marcia, deciderà di fare subito qualcosa per evitare che la giovane e Felipe si riavvicinino. La Salmeron, deciderà di incontrare Santiago alla pensione Roleno e gli intimerà di fare tutto ciò che è in suo potere per separare definitivamente l'avvocato e la Sampaio e di andare via prima possibile dalle città insieme alla moglie. Una vita, ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 9 febbraio 2021) La proiezione del film al ristorante di Felicia, svelerà le vere intenzioni di Alfonso. Le anticipazioni Unainerenti la puntata in onda oggi 9, rivelano che il produttore con la complicità di sua moglie Margarita Carrion, umilierà pubblicamenteDel Campo raccontando una visione completamente distorta di come ha fatto successo la cantante. Nel frattempo, Genoveva non essendo al corrente dell'ultima decisione di Marcia, deciderà di fare subito qualcosa per ere che la giovane e Felipe si riavvicinino. La Salmeron, deciderà di incontrare Santiago alla pensione Roleno e gli intimerà di fare tutto ciò che è in suo potere per separare definitivamente l'avvocato e la Sampaio e di andare via prima possibile dalle città insieme alla moglie. Una, ...

