Governo, Berlusconi arriva a Roma per incontrare Draghi: il video postato su Twitter con sottofondo epico (Di martedì 9 febbraio 2021) “Sono tornato a Roma per guidare la delegazione di Forza Italia alle consultazioni del presidente incaricato, professor Mario Draghi”. Silvio Berlusconi è alla Camera, dove è atteso da Mario Draghi per il secondo giro di consultazioni. Il fondatore di Forza Italia è entrato con l’auto dall’ingresso di via della Missione, poi – tra un cordone di funzionari e agenti di sicurezza – è sceso dalla vettura, facendosi misurare la temperatura e salutando tutti. Pochi minuti prima di arrivare a Montecitorio, sul profilo social dell’ex premier è stato pubblicato un breve video di 35 secondi, in cui si vede Berlusconi affacciarsi alla porta e salutare. Il tutto senza audio ambientale ma con un sottofondo musicale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Sono tornato aper guidare la delegazione di Forza Italia alle consultazioni del presidente incaricato, professor Mario”. Silvioè alla Camera, dove è atteso da Marioper il secondo giro di consultazioni. Il fondatore di Forza Italia è entrato con l’auto dall’ingresso di via della Missione, poi – tra un cordone di funzionari e agenti di sicurezza – è sceso dalla vettura, facendosi misurare la temperatura e salutando tutti. Pochi minuti prima dire a Montecitorio, sul profilo social dell’ex premier è stato pubblicato un brevedi 35 secondi, in cui si vedeaffacciarsi alla porta e salutare. Il tutto senza audio ambientale ma con unmusicale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giorgiolaporta : Io ricordo sempre che a inizio legislatura non nacque un #Governo #centrodestra+#M5S perché gli scienziati che oggi… - Adnkronos : #GovernoDraghi, #Toninelli: 'Inaccettabile stare con Berlusconi' - repubblica : Verso il nuovo governo, Berlusconi: 'Con Draghi senza calcoli di parte. Lega? Forse è la svolta. I 5S in declino e… - ROSSIPA42950428 : RT @luisaloffredo28: #Draghi consulta #Berlusconi per governo di #AltoProfilo ?????? - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Governo, Berlusconi arriva a Roma per incontrare Draghi: il video postato su Twitter con sottofondo epico https://t.co… -