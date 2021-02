Energa Olimpia | battuto anche il Molinari Volley

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiProva di forza per le ragazze dell’di coach Eliseo che conquistano la seconda vittoria consecutiva in campionato. Rimandato invece il big match con Baronissi. Si conclude con una vittoria per 3 a 0 la terza giornata di campionato, che vedeva come avversarie il. Formazione tipo per Mister Eliseo con Del Vaglio in regia, Matrullo e Sanguigni schiacciatrici, Salamida e Lamparelli centrali, Biscardi opposto e Moretti nel ruolo di libero. Inizio un po’ in sordina per le ragazze di Eliseo con diversi errori in attacco e grazieai muri delle napoletane il primo parziale è 4-10. Ma da questo momento in poi le ragazze dell’cambiano marcia con un gioco più veloce e corale portandosi prima sull’11 pari e poi chiudendo il set ...