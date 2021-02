Paura nel barese per la presenza nelle campagne di una pantera nera, posizionate varie esche e emanata ordinanza per tutelare incolumità della popolazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Castellana Grotte sale la Paura della presenza nelle campagne limitrofe di un grosso felino di colore nero, in molti pensano che si tratti di una pantera. Diverse sono le foto circolate sul web che riquadrano un grosso felino nelle campagne di Castellana. La Paura della presenza della pantera si è diffusa anche nelle città limitrofe a Castellana. La pantera, da quel che dicono gli esperti, si muove molto rapidamente. Secondo quanto riferito dalle Forze dell’Ordine di Castellana Il felino nero, probabilmente una pantera, avvistato nelle campagne di Castellana continua ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 8 febbraio 2021) A Castellana Grotte sale lalimitrofe di un grosso felino di colore nero, in molti pensano che si tratti di una. Diverse sono le foto circolate sul web che riquadrano un grosso felinodi Castellana. Lasi è diffusa anchecittà limitrofe a Castellana. La, da quel che dicono gli esperti, si muove molto rapidamente. Secondo quanto riferito dalle Forze dell’Ordine di Castellana Il felino nero, probabilmente una, avvistatodi Castellana continua ...

8luci8luci8 : @andreatartari76 @VitoMancuso Non c'è travaso perchè c'è una barriera insormontabile... chi è nel recinto dei parti… - mery01727017 : Secondo me gli autori spingevano perché avevano capito il reale interesse da parte di Z verso R l’ho disse anche Ur… - stefaniatalpo : Romeo (lega): l'Europa è cambiata perché siamo stati noi della lega a spaventarla.... 'Buh!' 'O mamma mia! Diamo un… - SteNeroBlu : @FrancescaCphoto A me sotto un tweet per Orsato oltre ai grandi classici tipo 'prescritto e cartonato' me ne hanno… - kompagno : RT @prolasssata: Vivete nel paese dove persino i sindacalisti hanno paura di usare la parola con la P. Poi sorprendetevi, mi raccomando, qu… -