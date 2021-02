Milan | senti Jovic | “La Bundesliga e l’Eintracht mi mancavano Rebic? Devo ammettere una cosa”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Parla Luka.L'ex Real Madrid intervenuto ai microfoni dal tabloid tedesco 'Bild', è tornato a parlare della sua esperienza in. L'attaccante croato, dopo il periodo negativo vissuto con la maglia delle 'Merengues', nel quale non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava sul campo, è stato ceduto in prestito alFrancoforte, squadra tedesca che lo aveva già reso celebre.Durante quest'ultima sessione invernale di calciomercato, anche ilaveva tentato il colpo, con il croato che ha però rifiutato avance della società rossonera. Secondo le recenti indiscrezioni, il classe '97 avrebbe respinto il gradimento dei rossoneri per la paura di fare da riserva a Zlatan Ibrahimovic, data l'assoluta titolarità del trentanovenne svedese.VIDEO Real Madrid, Zidane su ...