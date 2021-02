Lavoratori fragili: assenza per Covid equiparata a ricovero (Di lunedì 8 febbraio 2021) Covid e Lavoratori fragili: da gennaio 2021 l’assenza torna a essere equiparata al ricovero ospedaliero. Ecco il chiarimento da parte dell’INPS Ora è ufficiale: per i Lavoratori dipendenti in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione di fragilità l’assenza del servizio è equiparata al ricovero ospedaliero. Come abbiamo già avuto modo di vedere, il comma 481… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 8 febbraio 2021): da gennaio 2021 l’torna a esserealospedaliero. Ecco il chiarimento da parte dell’INPS Ora è ufficiale: per idipendenti in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione dità l’del servizio èalospedaliero. Come abbiamo già avuto modo di vedere, il comma 481… L'articolo Corriere Nazionale.

forzearmateeu : Un nuovo post (MAGGIORI ATTENZIONI AI LAVORATORI COSI' DETTI 'FRAGILI' NEL PERIODO DI PANDEMIA. Assenze dal servizi… - MoscaIsabel : RT @giuslavoristi: Per il settore privato, lo #smartworking di emergenza e l'utilizzo del lavoro agile con regole ad hoc per lavoratori fra… - AISC2016 : AGGIORNAMENTO_REGIONE VENETO_PIANO VACCINALE ANTI COVID-19 popolazione = 80 anni dal 15.2.21 soggetti fragili: sogg… - WolfGrigio : @RegLombardia @letizia_moratti I vaccini per i Lavoratori Disabili e Fragili per rientrare a lavoro in sicurezza. - merisi62 : RT @inail_gov: #Covid_19: sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili sino al 31 dicembre 2020 #Inail -