Laura Chiatti lutto improvviso, l’addio: “Oggi è un giorno nero…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) La bellissima attrice Laura Chiatti è affranta dal dolore per la perdita e scrive parole di commiato con lungo post su Instagram. Laura Chiatti: Il suo addio sofferto all’amico commuove il web Laura Chiatti attrice di spessore e amatissima dal pubblico sia del piccolo che dal grande schermo, ha un rapporto diretto con i suoi followers e li tiene aggiornate circa l’andamento della sua vita professionale e privata. Recentemente Laura ha dovuto fare i conti con la perdita di un caro amico, un lutto che l’ha molto colpita. L’attrice lo ha quindi salutato anche attraverso i social. Ecco le parole che Laura gli ha dedicato. Laura Chiatti: Le parole dell’attrice dopo il ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) La bellissima attriceè affranta dal dolore per la perdita e scrive parole di commiato con lungo post su Instagram.: Il suo addio sofferto all’amico commuove il webattrice di spessore e amatissima dal pubblico sia del piccolo che dal grande schermo, ha un rapporto diretto con i suoi followers e li tiene aggiornate circa l’andamento della sua vita professionale e privata. Recentementeha dovuto fare i conti con la perdita di un caro amico, unche l’ha molto colpita. L’attrice lo ha quindi salutato anche attraverso i social. Ecco le parole chegli ha dedicato.: Le parole dell’attrice dopo il ...

infoitcultura : Laura Chiatti e Marco Bocci, avete mai visto la loro casa?Un angolo di verde nelle campagne umbre, ciò che cattura… - infoitcultura : È morto un amico di Laura Chiatti: 'Oggi è un giorno nero, ciao Fabrizio' - infoitcultura : Doloroso lutto per Laura Chiatti: “Oggi è un giorno nero”, l’addio commovente al caro amico - infoitcultura : Laura Chiatti, l’attrice in lutto: “Ciao Fabrizio, oggi un giorno nero” - infoitcultura : “Oggi è un giorno nero”: grave lutto per Laura Chiatti. Il dolore dell’attrice su Instagram -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Chiatti Laura Chiatti, morto l'amico Fabrizio/ 'Giorno nero, ora aiutaci a capire?'

La giornata di ieri è stata particolarmente triste per l'attrice Laura Chiatti la quale ha dovuto dare l'ultimo saluto ad un suo caro amico prematuramente scomparso. All'amico Fabrizio la Chiatti ha voluto riservare parole di dolore ed al tempo stesso di addio ...

Perugia saluta Fabrizio Palazzoni, morto di Covid a 59 anni: piange lo sport

Anche l'attrice Laura Chiatti su Instagram ha ricordato Fabrizio: ' Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell'allegria, l'azzurro ...

Lutto per Laura Chiatti, sui social il post di addio: “Hai portato via con te il rosso della passione”

Grave lutto per l'attrice Laua Chiatti che piange la morte del suo caro amico Fabrizio ricordandolo con un lungo post su Instagram ...

Marco Bocci: «Tutta la vita che mi tiene sveglio»

Progetti in tv, il teatro e un libro in uscita: l'attore Marco Bocci si racconta nell'intervista di Valeria Parrella nel nuovo numero di GRAZIA ...

La giornata di ieri è stata particolarmente triste per l'attricela quale ha dovuto dare l'ultimo saluto ad un suo caro amico prematuramente scomparso. All'amico Fabrizio laha voluto riservare parole di dolore ed al tempo stesso di addio ...Anche l'attricesu Instagram ha ricordato Fabrizio: ' Oggi è un giorno nero. Hai portato via con te, il rosso della passione, il verde della speranza, il giallo dell'allegria, l'azzurro ...Grave lutto per l'attrice Laua Chiatti che piange la morte del suo caro amico Fabrizio ricordandolo con un lungo post su Instagram ...Progetti in tv, il teatro e un libro in uscita: l'attore Marco Bocci si racconta nell'intervista di Valeria Parrella nel nuovo numero di GRAZIA ...