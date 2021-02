Gaffe in diretta: crede di chiamare Antonella Clerici, ma risponde Giancarlo Magalli – VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una esilarante Gaffe si è consumata stamane sul secondo canale del telecomando, mentre andava in onda la puntata de I Fatti Vostri. Una telespettatrice ha infatti chiamato il programma per partecipare ad un gioco a premi, ma, evidentemente, si è collegata con l’emittente televisiva sbagliata: convinta di aver telefonato ad Antonella Clerici, si è trovata dall’altra parte della linea Giancarlo Magalli. Al telefono ha risposto Giancarlo Magalli, ma sia il conduttore che la telespettatrice sono rimasti spiazzati: “Ma che gioco è? Quello de I Fatti Vostri?”, chiede la telespettatrice. “Assolutamente! Lei ha chiamato la Clerici? Non so…” chiede imbarazzato Magalli. “Sì, la Clerici, sì. Ho chiamato la ... Leggi su trendit (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una esilarantesi è consumata stamane sul secondo canale del telecomando, mentre andava in onda la puntata de I Fatti Vostri. Una telespettatrice ha infatti chiamato il programma per partecipare ad un gioco a premi, ma, evidentemente, si è collegata con l’emittente televisiva sbagliata: convinta di aver telefonato ad, si è trovata dall’altra parte della linea. Al telefono ha risposto, ma sia il conduttore che la telespettatrice sono rimasti spiazzati: “Ma che gioco è? Quello de I Fatti Vostri?”, chiede la telespettatrice. “Assolutamente! Lei ha chiamato la? Non so…” chiede imbarazzato. “Sì, la, sì. Ho chiamato la ...

