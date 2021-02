Contratto Hamilton - Mercedes, annuncio in arrivo sul biennale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Hamilton - Mercedes , ci siamo. L'accordo tra pilota e team è stato raggiunto e si attende solo l'ufficializzazione di uno scenario ricostruito da indiscrezioni di stampa provenienti dalla Germania, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 8 febbraio 2021), ci siamo. L'accordo tra pilota e team è stato raggiunto e si attende solo l'ufficializzazione di uno scenario ricostruito da indiscrezioni di stampa provenienti dalla Germania, ...

SkySport : Verso rinnovo Hamilton: contratto e cifre - autosprint : Contratto #Hamilton-#Mercedes, annuncio in arrivo sul biennale ?? - PlanetR7_ : Hamilton, 40 milioni in attesa di firma - FormulaPassion : #F1 | Accordo in arrivo - giuseppecorona : @ricpuglisi Anche oggi Hamilton firma il rinnovo del contratto in Mercedes domani... -