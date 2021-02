(Di lunedì 8 febbraio 2021) Una buona prestazione non basta alper portare via dall'Olimpico di Roma qualche punto utile per la classifica. Vince la Lazio nella sfida della 21^ giornata di Serie A e i rossoblù restano in piena battaglia per non retrocedere. Ai microfoni del sito ufficiale del club ha parlato Diego, difensore dei sardi e leader del gruppo.ha la ricetta: "e stare uniti"caption id="attachment 1034087" align="alignnone" width="545", getty images/caption"Purtroppo alla fine siamo qui a commentare una sconfitta. Dobbiamo sicuramente prendere le cose positive, guardare agli aspetti incoraggianti di una prestazione all'altezza contro quella che è una grande squadra", ha dettodopo il k.o. con la Lazio. "L'atteggiamento e lo spirito sono stati quelli giusti, ...

ItaSportPress : Cagliari, Godin chiede compattezza: 'Stiamo calmi. Lottare e lavorare per uscire da questo momento' -… - Fantacalcio : Cagliari, Godin: 'Lazio grande squadra, ma stiamo lavorando bene' - nerazzurriamo2 : RT @MarcoZH11: #Nainggolan e #Godin stanno facendo una stagione vomitevole al Cagliari dimostrando che sono due giocatori sul viale del tra… - EngGliantonelli : RT @MarcoZH11: #Nainggolan e #Godin stanno facendo una stagione vomitevole al Cagliari dimostrando che sono due giocatori sul viale del tra… - MarcoZH11 : #Nainggolan e #Godin stanno facendo una stagione vomitevole al Cagliari dimostrando che sono due giocatori sul vial… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Godin

... un Di Francesco in crisi di risultati si affida al nuovo arrivato Rugani in difesa cone ... Gara tattica e giocata in brevi spazi di campo, con ilche attende, si copre e riparte. Al 20' ...Cambia invece ilrispetto all'ultima partita a partita dallo schema. Di Francesco infatti passa alla difesa a tre con, Walukiewicz e l'esordiente Rugani. In mezzo torna Nandez dalla ...Una buona prestazione non basta al Cagliari per portare via dall’Olimpico di Roma qualche punto utile per la classifica. Vince la Lazio nella sfida della 21\^ giornata di Serie A ...Godin su Lazio-Cagliari "Purtroppo alla fine commentiamo una sconfitta. Dobbiamo sicuramente prendere le cose positive, guardare agli aspetti incoraggianti di una prestazione all' ...