Vasco Rossi compie 69 anni, festa di compleanno social: gli auguri vip (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 69 candeline per Vasco Rossi, un compleanno trionfalmente annunciato dal cantante anche su Instagram con un brevissimo video. Classe 1952, Vasco ha raggiunto il numero 69 e si è augurato buon compleanno con tanto di fuochi d’artificio nel breve video social. “Sono 69! Eh già!”, scrive il cantante nella didascalia. In tantissimi hanno rivolto un pensiero al rocker, alcuni commentando il post su Instagram, come ad esempio Renato Zero: “Il tempo talvolta tiranno altre volte alleato… Con te ha lavorato davvero egregiamente. Ma c’è ancora tanto da fare. auguri di cuore dal tuo coinquilino, Renato”. Agli auguri di Renato Zero si uniscono anche quelli di Jovanotti – “Buon compleanno Vasco” e di J-Ax: ... Leggi su dilei (Di domenica 7 febbraio 2021) Sono 69 candeline per, untrionfalmente annunciato dal cantante anche su Instagram con un brevissimo video. Classe 1952,ha raggiunto il numero 69 e si è augurato buoncon tanto di fuochi d’artificio nel breve video. “Sono 69! Eh già!”, scrive il cantante nella didascalia. In tantissimi hanno rivolto un pensiero al rocker, alcuni commentando il post su Instagram, come ad esempio Renato Zero: “Il tempo talvolta tiranno altre volte alleato… Con te ha lavorato davvero egregiamente. Ma c’è ancora tanto da fare.di cuore dal tuo coinquilino, Renato”. Aglidi Renato Zero si uniscono anche quelli di Jovanotti – “Buon” e di J-Ax: ...

RaiRadio2 : Buon compleanno a @vascorossi ?? - Carmela_oltre : RT @franz_332: Vivere E sperare di star meglio Vivere E non essere mai contento Vivere Come stare sempre al vento Vivere, come ridere.… - Am_Paglia : RT @CasaLettori: “Perché la vita è un brivido che vola via è tutto un equilibrio sopra la follia.” Vasco Rossi Nato il #7febbraio 1952 a… - rokketti : Vasco Rossi - Eh...già - franz_332 : Vivere E sperare di star meglio Vivere E non essere mai contento Vivere Come stare sempre al vento Vivere, com… -