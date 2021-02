Coronavirus: nel mondo oltre 105 mln casi, 2,3 mln di morti (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Nel mondo sono oltre 105 milioni i casi di covid-19 e oltre 2,3 milioni il numero dei morti. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. A livello globale i contagiati sono 105.763.135 mentre il numero dei decessi si attesta a 2.309.350. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con oltre 26,9 milioni di positivi (oltre 462 mila i morti). Seguono l'India (10,8 milioni di casi e circa 155 mila morti), il Brasile (9,4 milioni di casi e oltre 230 mila morti) e il Regno Unito (3,9 milioni di positivi e 112 mila morti). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Nelsono105 milioni idi covid-19 e2,3 milioni il numero dei. E' quanto emerge dai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University. A livello globale i contagiati sono 105.763.135 mentre il numero dei decessi si attesta a 2.309.350. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito, con26,9 milioni di positivi (462 mila i). Seguono l'India (10,8 milioni die circa 155 mila), il Brasile (9,4 milioni di230 mila) e il Regno Unito (3,9 milioni di positivi e 112 mila).

