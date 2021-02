«Abbasso la dittatura militare»: in Myanmar si allargano le proteste contro il golpe (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il colpo di Stato militare di lunedì scorso in Myanmar, con l’arresto di tutti i membri del governo, centinaia di persone sono scese in piazza a Yangon per esprimere il proprio sostegno alla leader della Lega per la Democrazia Aung San Suu Kyi. Vestiti di rosso, il colore che contraddistingue la Lega nazionale per la democrazia di Suu Kyi, e brandendo cartelli in cinese, inglese e birmano, i manifestanti hanno invaso le strade della città condannando il colpo di Stato, al grido di «Abbasso la dittatura militare». La proteste si allargano di giorno in giorno, coinvolgendo un numero sempre maggiore di gruppi sociali. Non ultimi gli insegnanti: a decine si sono radunati davanti agli edifici della Dagon University a Yangon per unirsi alle proteste ... Leggi su open.online (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il colpo di Statodi lunedì scorso in, con l’arresto di tutti i membri del governo, centinaia di persone sono scese in piazza a Yangon per esprimere il proprio sostegno alla leader della Lega per la Democrazia Aung San Suu Kyi. Vestiti di rosso, il colore che contraddistingue la Lega nazionale per la democrazia di Suu Kyi, e brandendo cartelli in cinese, inglese e birmano, i manifestanti hanno invaso le strade della città condannando il colpo di Stato, al grido di «la». Lasidi giorno in giorno, coinvolgendo un numero sempre maggiore di gruppi sociali. Non ultimi gli insegnanti: a decine si sono radunati davanti agli edifici della Dagon University a Yangon per unirsi alle...

