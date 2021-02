Tennis, ATP Melbourne 2: Evans e Chardy in semifinale. Eliminato Kyrgios, Wawrinka si ritira (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è appena conclusa la quarta caotica giornata di gioco all’ATP Melbourne 2. Tabellone praticamente stravolto visto che in poche ore si sono giocati match degli ottavi e dei quarti. Partiamo dai Tennisti che hanno conquistato l’accesso alla semifinale si tratta di Felix Auger-Aliassime, Corentin Moutet, Daniel Evans e Jeremy Chardy. Per quanto concerne il canadese ha sconfitto in un match tiratissimo il bielorusso Egor Gerasimov col punteggio di 6-3 3-6 7-6(6) agli ottavi. A poche ore di distanza il 20enne nativo di Montreal ha approfittato del ritiro del ceco Jiri Vesely. Il britannico si è sbarazzato agli ottavi in due set dello statunitense Marcos Giron 6-4 7-6(4) e ai quarti di Borna Coric col punteggio di 7-5 7-6(1), il croato aveva Eliminato in precedenza Nick ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si è appena conclusa la quarta caotica giornata di gioco all’ATP2. Tabellone praticamente stravolto visto che in poche ore si sono giocati match degli ottavi e dei quarti. Partiamo daiti che hanno conquistato l’accesso allasi tratta di Felix Auger-Aliassime, Corentin Moutet, Daniele Jeremy. Per quanto concerne il canadese ha sconfitto in un match tiratissimo il bielorusso Egor Gerasimov col punteggio di 6-3 3-6 7-6(6) agli ottavi. A poche ore di distanza il 20enne nativo di Montreal ha approfittato del ritiro del ceco Jiri Vesely. Il britannico si è sbarazzato agli ottavi in due set dello statunitense Marcos Giron 6-4 7-6(4) e ai quarti di Borna Coric col punteggio di 7-5 7-6(1), il croato avevain precedenza Nick ...

