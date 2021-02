Marotta: “Cessione? Spero si chiuda velocemente per dare serenità all’ambiente” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Poco prima della partita con la Fiorentina, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Tutte le partite sono importanti, questo è un momento delicato per problemi che poco hanno a che fare col campo. Noi però, come management, lo sapremo gestire nel migliore dei modi per isolare la squadra da problematiche che sono al di sopra della nostra testa e che comunque saranno sicuramente definite nel migliore dei modi nell’interesse dell’Inter, dei suoi tifosi e del blasone di questa società. Auspico che si possa arrivare ad una conclusione velocemente per dare serenità a tutto l’ambiente, ma è una problematica sopra la nostra testa. Riguarda i nostri azionisti che sono persone serie e faranno scelte oculate nel rispetto della nostra storia”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 febbraio 2021) Poco prima della partita con la Fiorentina, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Tutte le partite sono importanti, questo è un momento delicato per problemi che poco hanno a che fare col campo. Noi però, come management, lo sapremo gestire nel migliore dei modi per isolare la squadra da problematiche che sono al di sopra della nostra testa e che comunque saranno sicuramente definite nel migliore dei modi nell’interesse dell’Inter, dei suoi tifosi e del blasone di questa società. Auspico che si possa arrivare ad una conclusionepera tutto l’ambiente, ma è una problematica sopra la nostra testa. Riguarda i nostri azionisti che sono persone serie e faranno scelte oculate nel rispetto della nostra storia”. L'articolo ilNapolista.

