La storia a lieto fine del cane Jeff, rapito a Napoli e liberato ad Alessandria (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La storia a lieto fine del cane Jeff, ritrovato da una pattuglia della polizia stradale di Alessandria la sera del 1° febbraio. Il meticcio era sull'auto rubata a Giugliano in Campania, provincia di Napoli, e fermata sull'autostrada A21 in Piemonte. Tutto è avvenuto durante una normale giornata di lavoro. La pattuglia ha fermato una Suzuki Swift, rubata la mattina precedente davanti all'ufficio postale di Giugliano. Con stupore, gli agenti hanno constatato che oltre al malvivente, sui sedili posteriori dell'auto era presente un cagnolino che il proprietario aveva lasciato all'interno per recarsi alla Posta. Dopo aver sporto denuncia, il proprietario, aiutato dai propri familiari, aveva diramato le foto del ...

