Inter-Spalletti, la polemica si stoppa: la verità sul possibile caso, nessun no del tecnico (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è vero che Spalletti avrebbe rifiutato la dilazione dei bonifici: semplicemente nessuno gliela ha mai proposta, assicura La Repubblica Leggi su 90min (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non è vero cheavrebbe rifiutato la dilazione dei bonifici: semplicementeo gliela ha mai proposta, assicura La Repubblica

FcInterNewsit : Repubblica - Inter, gli stipendi di Spalletti pagati regolarmente: il club non gli ha mai proposto il rinvio - Moixus1970 : RT @Boboj29: Giocatori e staff tecnico dell'Inter hanno raggiunto un accordo per posticipare il pagamento degli stipendi di novembre e dice… - LukeFenek : RT @statutos__: praticamente l’inter sta fallendo perché spalletti non accetta ritardi nei pagamenti del cibo per le papere, mi sento male - MicheleTossani : RT @franvanni: L’ #Inter e gli stipendi di #Spalletti - peppizz22 : RT @statutos__: praticamente l’inter sta fallendo perché spalletti non accetta ritardi nei pagamenti del cibo per le papere, mi sento male -