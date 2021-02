Coronavirus, il monitoraggio Iss: Rt stabile a 0,84 ma “preoccupa il riscontro di varianti”. Sardegna in zona gialla da lunedì (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Rt nazionale resta anche questa settimana allo 0.84. È questo il valore che la cabina di regia sta valutando nel monitoraggio settimanale sul Covid in Italia con i dati Iss e ministero della Salute. L’indice di trasmissibilità, dopo due cali consecutivi, resta quindi identico rispetto a settimana scorsa. Ma l’Istituto superiore di sanità osserva anche un lieve generale peggioramento dell’epidemia, con un aumento nel numero di regioni classificate a rischio alto, che diventano tre: Puglia, Umbria e Provincia di Bolzano, che da lunedì sarà in lockdown auto-imposto per decisione della Giunta provinciale. Si assiste inoltre alla riduzione delle regioni a rischio basso in questa settimana (7 contro 10). Tredici regioni evidenziano un trend di casi in aumento. L’Italia, avverte il monitoraggio settimanale, si trova in un contesto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) L’Rt nazionale resta anche questa settimana allo 0.84. È questo il valore che la cabina di regia sta valutando nelsettimanale sul Covid in Italia con i dati Iss e ministero della Salute. L’indice di trasmissibilità, dopo due cali consecutivi, resta quindi identico rispetto a settimana scorsa. Ma l’Istituto superiore di sanità osserva anche un lieve generale peggioramento dell’epidemia, con un aumento nel numero di regioni classificate a rischio alto, che diventano tre: Puglia, Umbria e Provincia di Bolzano, che dasarà in lockdown auto-imposto per decisione della Giunta provinciale. Si assiste inoltre alla riduzione delle regioni a rischio basso in questa settimana (7 contro 10). Tredici regioni evidenziano un trend di casi in aumento. L’Italia, avverte ilsettimanale, si trova in un contesto ...

