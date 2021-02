(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Laha nominato oggi il dottor Daniel, ex responsabile delle malattie infettive presso l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), comediper tutte le questioni relative alla pandemia da Covid-19. L'anno scorso, il dottorè salito alla ribalta nazionale guadagnandosi il rispetto dell'opinione pubblica svizzera per le sue spiegazioni costanti e rassicuranti su come combattere la prima ondata di infezione da Coronavirus. "Il dottorha una vasta esperienza nel campo della salute pubblica e delle malattie infettive", ha dichiarato il presidente dellaAleksander ?eferin. "La sua esperienza sarà preziosa per aiutare la ...

AzzurreFIGC : ?? Buon compleanno a Carolina #Morace! ?? Dal 2014 l'ex attaccante e CT della #Nazionale ???? fa parte della Hall of F… - ZZiliani : La FJGC apre un'inchiesta sulla rissa a base di insulti tra #Ibra e #Lukaku e aspetta, con calma, le carte dell'UEF… - sportli26181512 : Doping, Onana sospeso dalla Uefa: il portiere dell'Ajax resterà fermo 12 mesi: La Uefa ha sospeso Andre Onana da tu… - TV7Benevento : Calcio: Uefa, massimo esperto svizzero pandemie Koch consulente medico Euro 2020... - MeryDambrosio : RT @AzzurreFIGC: ?? Buon compleanno a Carolina #Morace! ?? Dal 2014 l'ex attaccante e CT della #Nazionale ???? fa parte della Hall of Fame del… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Uefa

Ecco il comunicato ufficiale dell'Ajax: 'L'organo disciplinare della federazione calcistica europea, la, ha imposto una sospensione di 12 mesi ad Andre Onana per violazione del doping. Dopo un ...Amante del, da Londra, Gordon è in stretto contatto con Ivan Gazidis , ad rossonero, che ... Europa League+scudetto ( con la prima mai vinta dal Milan, anche quando si chiamava Coppa). ...Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Repubblica, la Uefa sta pensando di rivoluzionare la Champions League abolendo il sistema a gironi e inserendo 36 squadre e non più 32. Stamattina ...Andre Onana, portiere dell’Ajax, è stato squalificato per 12 mesi dall’Uefa per doping. Una decisione spiegata direttamente dal club olandese con un comunicato sul ...