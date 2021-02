Una pasta a base di magnesio potrebbe portare alla rivoluzione della mobilità a idrogeno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Fraunhofer Institute ha sviluppato una pasta di nitrato di magnesio in grado di stoccare idrogeno a temperatura ambiente e pressione atmosferica con una densità superiore alla forma gassosa. Il rifornimento si fa in pochi minuti cambiando una cartuccia e facendo un pieno d'acqua.... Leggi su dday (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Fraunhofer Institute ha sviluppato unadi nitrato diin grado di stoccarea temperatura ambiente e pressione atmosferica con una densità superioreforma gassosa. Il rifornimento si fa in pochi minuti cambiando una cartuccia e facendo un pieno d'acqua....

Per approfondire: Pasta avanzata: 10 gustose ricette Foodsharing Se il cibo è troppo e non si può congelare o riciclare, c'è ancora una soluzione e passa per la condivisione con amici e vicini di ...

I risotti sono un grande classico della cucina italiana. Sono una colonna portante di essa e le varianti sono davvero infinite. Il risotto con l'ingrediente ... La fontina è un formaggio a pasta filante ...

Il cous cous è una validissima alternativa alla pasta e al riso, è adatto ad ogni stagione e si consuma sia caldo che freddo. Tipico del Maghreb, il cous cous viene storicamente consumato anche in ...

Sembra che le prime ricette degli gnocchi siano pubblicate per la prima volta nella seconda metà del Cinquecento. Le mille varianti, tutte legate al territorio.

