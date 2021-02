Truffa i vicini anziani per 30mila euro | si fidavano di lui

Leggi su chenews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Epilogo inaspettato per quello che era a tutti gli effetti un ottimo rapporto d’amicizia. Poi lafinemente organizzata. Polizia (Facebook)Un 54enne è finito in manette nel milanese per averto i suoi duedi casa. Unache era stata meticolosamente organizzata, nei minimi dettagli. Un gioco, una finzione portata avanti dall’audacetore al fine di togliere soldi ai suoi due ignari. Ai due aveva raccontato di dover rispettare alcuni pagamenti da fare all’amministrazione giudiziaria per avere lo sblocco del suo patrimonio ed evitare quindi il carcere. I due ignaridi casa, con estrema fiducia ed affetto, che evidentemente nutrivano nei confronti dell’uomo, gli hanno ceduto i risparmi ...