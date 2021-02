Cosa farà Conte ora che Draghi è il nuovo presidente incaricato? (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è un uomo politico che nel giro di poche settimane sembra passato dalle stelle di una solida popolarità, sebbene non più in crescita, alla polvere in cui si muovono tutti gli “ex” di qualche Cosa. In tanti, infatti, si chiedono che ne sarà di Giuseppe Conte, ora che Mario Draghi è il nuovo presidente del Consiglio incaricato dal capo dello Stato? Draghi a colloquio con Conte Sulle cronache dei maggiori quotidiani il politico “più popolare” d’Italia viene oggi dipinto come amareggiato, silenzioso, dedito a portare avanti gli “affari correnti” dell’esecutivo. Ma soprattutto: deluso. Non è un caso, tuttavia, se già ieri 3 febbraio, nel giorno in cui ha accettato l’incarico da Mattarella, Draghi si sia recato da tre personalità ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è un uomo politico che nel giro di poche settimane sembra passato dalle stelle di una solida popolarità, sebbene non più in crescita, alla polvere in cui si muovono tutti gli “ex” di qualche. In tanti, infatti, si chiedono che ne sarà di Giuseppe, ora che Marioè ildel Consigliodal capo dello Stato?a colloquio conSulle cronache dei maggiori quotidiani il politico “più popolare” d’Italia viene oggi dipinto come amareggiato, silenzioso, dedito a portare avanti gli “affari correnti” dell’esecutivo. Ma soprattutto: deluso. Non è un caso, tuttavia, se già ieri 3 febbraio, nel giorno in cui ha accettato l’incarico da Mattarella,si sia recato da tre personalità ...

Nel corso di un'intervista rilasciata Rolling Stone USA , Dua ha spiegato unache ticapire perché "Future Nostalgia" è stato così apprezzato. C'è una sostanziale differenza tra quest'...... 'L'Eurovision Song Contestsicuramente il suo gradito ritorno a maggio nonostante la pandemia,... Stessaper la stampa, che nello scenario B sarebbe divisa con 500 accreditati in presenza e 1.