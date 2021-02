“Canzoni popolari”, il nuovo ep di Samuel Heron disponibile dal 12 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da Venerdì 12 febbraio sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali “Canzoni popolari”, il nuovo Ep di Samuel Heron, uno dei più originali cantastorie della scena contemporanea italiana che si compone di 6 brani. L’Ep in uscita su etichetta Polydor (Universal Music Italy) accompagna l‘arrivo del nuovo singolo “Una bugia”, brano inedito feat Danien, con il quale l’artista di origini spezzine prosegue il suo singolare e rinnovato percorso in musica con sonorità e tematiche più autentiche, vicine alla tradizione popolare. “Una bugia è una lettera d’amore nei confronti dell’ansia, amica e compagna di molte delle nostre giornate. Spesso siamo soliti a dirci una bugia – dichiara Samuel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da Venerdì 12saràsu Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali “”, ilEp di, uno dei più originali cantastorie della scena contemporanea italiana che si compone di 6 brani. L’Ep in uscita su etichetta Polydor (Universal Music Italy) accompagna l‘arrivo delsingolo “Una bugia”, brano inedito feat Danien, con il quale l’artista di origini spezzine prosegue il suo singolare e rinnovato percorso in musica con sonorità e tematiche più autentiche, vicine alla tradizione popolare. “Una bugia è una lettera d’amore nei confronti dell’ansia, amica e compagna di molte delle nostre giornate. Spesso siamo soliti a dirci una bugia – dichiara...

CherryPress2 : 'Canzoni Popolari' il nuovo Ep del poliedrico Samuel Heron Costa - EndCent : Samuel Heron annuncia il nuovo EP “Canzoni Popolari” - marco_gervasoni : Stefano Gervasoni - Tre canzoni popolari - YouTube - torbangla : @cristinabrizzi Ok grazie! Ben prima di iniziare a frequentare la zona per me era un luogo leggendario (ne parlava… - delicathena : @camillastreet Infatti da ubriaca faccio sempre iniziare i cori popolari con le canzoni della Disney -