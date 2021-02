**Scrittori: addio a Giacomo Daquino, autore di libri di successo sui sentimenti** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Torino, 3 feb. - (Adnkronos) - Lo psichiatra, psicoterapeuta e scrittore Giacomo Dacquino, noto autore che si è dedicato alla divulgazione, indicando in numerosi libri la strada della riscoperta del cuore e dei sentimenti nei rapporti di coppia, è morto nell'ospedale di Ciriè (Torino) all'età di 90 anni. I funerali, ha annunciato la famiglia all'ADNKRONOS, si svolgeranno nella chiesa San Desiderio Martire a Fiano (Torino) domani, giovedì 4 febbraio, alle ore 11; poi la salma verrà accompagnato al tempio crematorio Socrem di Torino. Era nato l'11 giugno 1930 a Bistagno (Alessandria). Il professore Dacquino è stato allievo e collaboratore di Silvano Arieti al New York Medical College, docente presso la facoltà Teologica di Torino, l'Università Pontificia Salesiana e la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Pavia. Relatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Torino, 3 feb. - (Adnkronos) - Lo psichiatra, psicoterapeuta e scrittoreDacquino, notoche si è dedicato alla divulgazione, indicando in numerosila strada della riscoperta del cuore e dei sentimenti nei rapporti di coppia, è morto nell'ospedale di Ciriè (Torino) all'età di 90 anni. I funerali, ha annunciato la famiglia all'ADNKRONOS, si svolgeranno nella chiesa San Desiderio Martire a Fiano (Torino) domani, giovedì 4 febbraio, alle ore 11; poi la salma verrà accompagnato al tempio crematorio Socrem di Torino. Era nato l'11 giugno 1930 a Bistagno (Alessandria). Il professore Dacquino è stato allievo e collaboratore di Silvano Arieti al New York Medical College, docente presso la facoltà Teologica di Torino, l'Università Pontificia Salesiana e la Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università di Pavia. Relatore ...

TV7Benevento : **Scrittori: addio a Giacomo Daquino, autore di libri di successo sui sentimenti**... - CastigamattU : RT @LauraCarrese: #bastalockdown perché nessuno vi dirà mai che non finirà e che darete per sempre l'addio ai vostri lavori, che siate arti… - LauraCarrese : #bastalockdown perché nessuno vi dirà mai che non finirà e che darete per sempre l'addio ai vostri lavori, che siat… - _jiminsjamss_ : dovrei riscrivere l'addio ai monti? ma ci ha preso per degli scrittori o cosa COME DOVREI RISCRIVERE MANZONI? EH COME? -

Ultime Notizie dalla rete : **Scrittori addio Arte in carrozza

Il prolifico Simenon ci è ricorso più volte, ma è incredibile quanti scrittori abbiano almeno ... di un caro in addio e dalla triste epopea delle tradotte verso i campi di concentramento, che salvo l'...

Cuba, precipita elicottero: morti i 5 componenti dell'equipaggio

Ma un altro nome non è tabù Di Battista, il minacciato e lungo addio ai 5S del Che Guevara di Roma ...99 ( - 50 euro) ENTRA NEL NETWORK PER SCRITTORI DI GEDI L'INIZIATIVA / Pubblica il libro con le tue ...

**Scrittori: addio a Giacomo Daquino, autore di libri di successo sui sentimenti** Il Tempo Lutto nella comunità: «Addio Alberto, uomo colto e dall’ingegno multiforme»

ALBINIA - Si è spento ieri, all’età di 61 anni, Alberto Bertaggia, scomparsa che ha lasciato nella più grande costernazione tutta la cittadinanza di ...

Addio a Pepi Merisio: immortalò con la fotografia l’Italia del Novecento

Nato a Caravaggio nel 1931, è morto a Bergamo mercoledì 3 febbraio Pepi Merisio: un maestro della fotografia italiana.

Il prolifico Simenon ci è ricorso più volte, ma è incredibile quantiabbiano almeno ... di un caro ine dalla triste epopea delle tradotte verso i campi di concentramento, che salvo l'...Ma un altro nome non è tabù Di Battista, il minacciato e lungoai 5S del Che Guevara di Roma ...99 ( - 50 euro) ENTRA NEL NETWORK PERDI GEDI L'INIZIATIVA / Pubblica il libro con le tue ...ALBINIA - Si è spento ieri, all’età di 61 anni, Alberto Bertaggia, scomparsa che ha lasciato nella più grande costernazione tutta la cittadinanza di ...Nato a Caravaggio nel 1931, è morto a Bergamo mercoledì 3 febbraio Pepi Merisio: un maestro della fotografia italiana.