Inter-Juventus coppa Italia | 2 febbraio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Darmian e Sanchez per Conte | Bernardeschi e Kulusevski per Pirlo

juventusfc : ?? «Voglio vedere una squadra consapevole della sua forza» ?? Le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di… - juventusfc : ?? @JuventusTV Vi racconta così quella partita: - Inter : ??? | TOP 5 Inter e Juventus si affrontano in #CoppaItalia per la trentaduesima volta ?? Abbiamo scelto 5? gol nera… - internewsit : Lautaro Martinez: «Rifare quanto fatto nel precedente Inter-Juventus!» - - AaronHLandau : RT @Eurosport_IT: ?? Ecco le scelte di Conte e Pirlo per #InterJuventus di #CoppaItalia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

Commenta per primo Prima convocazione stagionale per il centrocampista dell'Matias Vecino. Reduce da un lungo stop per un infortunio al ginocchio, il calciatore ...di stasera contro ladi ...Tra i giocatori presenti a San Siro per l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la, infatti, c'è anche l'ex Cagliari. Vecino potrà dare una mano all'in caso di necessità nel ...Ecco dunque le formazioni ufficiali di Inter-Juventus, match valido per la semifinale di andata della Coppa Italia.A partire dal 2 febbraio, per i club è possibile accordarsi con i giocatori in scadenza di contratto e gli affari non mancano ...