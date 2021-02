Collesalvetti, la Lega vuole schedare tutte le coppie gay (Di martedì 2 febbraio 2021) Un’incredibile richiesta è stata presentata al consiglio comunale del comune di Collesalvetti in provincia di Livorno. La Lega vorrebbe infatti schedare tutte le coppie gay della zona e stabilire anche se le loro unioni siano stabili. Dura la condanna dai partiti di sinistra per un’istanza ghettizzante e discriminante. Collesalvetti, schedate i gay Schedate i gay. È questo che vorrebbero gli esponenti leghisti del consiglio comunale di Collesalvetti con il loro capogruppo Massimo Ciacchini che ha inoltrato un’incredibile richiesta. In essa “si chiedono i dati numerici di questo fenomeno nel nostro territorio nell’attualità e nel suo sviluppo negli anni, le risorse finanziarie e le agevolazioni comunali eventualmente destinate a queste unioni, e infine se si è in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Un’incredibile richiesta è stata presentata al consiglio comunale del comune diin provincia di Livorno. Lavorrebbe infattilegay della zona e stabilire anche se le loro unioni siano stabili. Dura la condanna dai partiti di sinistra per un’istanza ghettizzante e discriminante., schedate i gay Schedate i gay. È questo che vorrebbero gli esponenti leghisti del consiglio comunale dicon il loro capogruppo Massimo Ciacchini che ha inoltrato un’incredibile richiesta. In essa “si chiedono i dati numerici di questo fenomeno nel nostro territorio nell’attualità e nel suo sviluppo negli anni, le risorse finanziarie e le agevolazioni comunali eventualmente destinate a queste unioni, e infine se si è in ...

