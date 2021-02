Un tassista è stato arrestato a Roma per aver tentato di sparare contro una bambina (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Ha tentato di esplodere un colpo di pistola verso un balcone dove erano presenti un uomo e la sua bambina di 6 anni. Per questo un tassista di 46 anni è stato arrestato dalla polizia in via Domenico Cavalca, in zona Fidene, a Roma. Secondo quanto si apprende, l'uomo ha cercato di sparare, ma l'arma si è inceppata. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Fidene. Il 46enne, che ha tentato di aggredire anche gli agenti, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che ha esploso due colpi di pistola in aria, si trova ora in ospedale in stato di fermo ed è in evidente ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Hadi esplodere un colpo di pistola verso un balcone dove erano presenti un uomo e la suadi 6 anni. Per questo undi 46 anni èarredalla polizia in via Domenico Cavalca, in zona Fidene, a. Secondo quanto si apprende, l'uomo ha cercato di, ma l'arma si è inceppata. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Fidene. Il 46enne, che hadi aggredire anche gli agenti, èarrecon le accuse diomicidio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, che ha esploso due colpi di pistola in aria, si trova ora in ospedale indi fermo ed è in evidente ...

