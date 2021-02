Tragedia a Roma | ragazzina precipita dal terzo piano | trasportata in fin di vita in ospedale

(Di lunedì 1 febbraio 2021)in via Giuseppe Macchi, alle 20:50 circa di ieri sera, dove una minorenne èta dal. E’ domenica sera e la segnalazione arriva immediatamente agli agenti della sezione volanti del Commissariato di San Basilio che, sul posto assieme alla Polizia Scientifica, hanno iniziato le indagini per chiarire le dinamiche. La minore attualmente è inma è statain codice rosso al Policlinico di Tor Vergata. Ancora non è certo se si tratti di un gesto volontario o di un incidente. Leggi anche:: giovane ragazza si lancia dal balcone su Il Corriere della Città.

I carabinieri di Siracusa, al termine di un blitz in via Italia 103, nella zona nord della città e tradizionale piazza dello spaccio, hanno arrestato Fabiano Garofalo, disoccupato, con precedenti pena ...Otto milioni per le periferie di Palermo: sono le risorse previste nel "Programma Periferie" , che prevede interventi in zone a rischio della città. Dallo Zen alla Marinella. A darne notizia è il depu ...