Miliardari si fingono poveri camerieri per ottenere il vaccino anti Covid: scoperti e umiliati in pubblico (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sciacalli, scoperti e puniti. Due Miliardari si fingono poveri per ottenere il vaccino contro il Covid. E ora, rischiano il carcere. L’episodio è avvenuto in Canada e sta creando scalpore, vista anche la notorietà della coppia. Si tratta di Rodney e Ekaterina Baker (nella foto del Guardian): lui magnate nel settore dei un casinò ed ex presidente della Great Canadian Gaming Corporation, lei attrice. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, i due hanno noleggiato un aereo per raggiungere una remota comunità nel territorio dello Yukon, nel nordovest del Canada. Arrivati sul posto si sono spacciati per dipendenti di un motel locale per ottenere in anticipo il vaccino altrimenti destinato ai residenti più ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sciacalli,e puniti. Duesiperilcontro il. E ora, rischiano il carcere. L’episodio è avvenuto in Canada e sta creando scalpore, vista anche la notorietà della coppia. Si tratta di Rodney e Ekaterina Baker (nella foto del Guardian): lui magnate nel settore dei un casinò ed ex presidente della Great Canadian Gaming Corporation, lei attrice. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, i due hanno noleggiato un aereo per raggiungere una remota comunità nel territorio dello Yukon, nel nordovest del Canada. Arrivati sul posto si sono spacciati per dipendenti di un motel locale perincipo ilaltrimenti destinato ai residenti più ...

