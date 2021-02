Lotteria degli scontrini, la guida per gli esercenti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al via la : come partecipare, quanto si vince e cosa bisogna fare. Parte (tra le polemiche in realtà) la Lotteria degli scontrini che mette in palio premi in denaro per chi acquista ma anche per gli esercenti, che dovranno seguire alcune semplici regole. Quali? Ecco una guida pratica alla luce delle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate. Cos’è la Lotteria degli scontrini La Lotteria degli scontrini è un concorso ideato dal governo che mette in palio premi in denaro per chi effettua pagamenti tracciabili, quindi elettronici, con carta, bancomat e simili. “La Lotteria nazionale degli scontrini è il nuovo concorso a premi gratuito, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al via la : come partecipare, quanto si vince e cosa bisogna fare. Parte (tra le polemiche in realtà) lache mette in palio premi in denaro per chi acquista ma anche per gli, che dovranno seguire alcune semplici regole. Quali? Ecco unapratica alla luce delle informazioni fornite dall’Agenzia delle entrate. Cos’è laLaè un concorso ideato dal governo che mette in palio premi in denaro per chi effettua pagamenti tracciabili, quindi elettronici, con carta, bancomat e simili. “Lanazionaleè il nuovo concorso a premi gratuito, ...

forza_italia : Oggi inizia la lotteria degli scontrini...e continua la lotteria della crisi di questa maggioranza litigiosa e inca… - fattoquotidiano : Lotteria degli scontrini al via, ecco con quali acquisti si partecipa e quali sono esclusi. Dai biglietti del cinem… - msgelmini : #RecoveryPlan in alto mare, piano #vaccini un colabrodo, nessuno parla più del dl ristori quinquies, nel 2020 sono… - news_mondo_h24 : Lotteria degli scontrini, la guida per gli esercenti - patriziarutigl1 : Oggi è la lotteria degli scontrini ! -