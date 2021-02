Fondazione Gemelli acquista il Columbus

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma – LaPoliclinico Universitario AgostinoIRCCS hato a titolo definitivo il Complesso Integrato(CIC) il cui personale da oggi, lunedi’ 1 febbraio, proseguira’ il proprio rapporto di lavoro a titolo definitivo alle dipendenze della. Si conclude, cosi’, positivamente una vicenda iniziata nella sua fase piu’ critica nel 2015 con l’affitto del ramo di azienda ed esitata nel 2017 nel fallimento della Association, proprietaria del CIC, struttura ospedaliera in via Moscati a Roma. Lo comunica in una nota laPoliclinicodi Roma. Ladal primo momento della crisi gestionale ed economico finanziaria del ...

01 FEB - "La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha acquistato a titolo definitivo il Complesso Integrato Columbus (CIC) il cui personale da oggi, lunedì 1 febbraio, proseguirà ...