Suarez e quei 12 gol che fanno litigare il Barcellona

Mentre la magistratura continua ad indagare sull'esame farsa di italiano, ricostruendo tutta la vicenda che ha portato Luisall'università per stranieri di Perugia , l'uruguaiano sta dimostrando ai dirigenti del Barcellona e a Koeman che a 34 anni non è solo un costo a bilancio - ragione per cui il club catalano gli ...... chesoldi li ha risparmiati, sia su quelli della Juventus. Infatti all'arrivo di Milik in ... dove Luissosteneva l'esame di italiano . Da qualche giorno, almeno dal 14 di quel mese, era ...I tifosi blaugrana contestano a Koeman e ai dirigenti l’errore di aver mandato via il centravanti, regalandogli anche il cartellino: Luis segna ogni 92 minuti e sta trascinando l’Atletico Madrid verso ...’Esame-farsa’ di italiano all’Università per Stranieri, la Figc sulle indagini: "Siamo ancora in attesa, sussiste il segreto istruttorio" ...