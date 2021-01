Papa Francesco istituisce la Giornata dei nonni (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Papa istituisce la Giornata dei nonni: “La vecchiaia è un dono, si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio” Gli anziani “ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l’anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l’esperienza di vita e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Illadei: “La vecchiaia è un dono, si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio” Gli anziani “ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che isono l’anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l’esperienza di vita e… L'articolo Corriere Nazionale.

vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco e il suo pensiero sulla terza età, ricordando come in tempo di pandemia in tanti abbiano… - vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco all' #Angelus : ascoltiamo la parola autorevole di Gesù, portando un Vangelo sempre con n… - vaticannews_it : #31gennaio #PapaFrancesco: a luglio la prima Giornata mondiale dei nonni e degli #anziani #Angelus ???? - imusumarra : Padre Nostro - Nona puntata: il colloquio integrale di Papa Francesco co... - brunettasalvar1 : RT @vaticannews_it: #30gennaio #PapaFrancesco: chi non segue il Concilio non sta con la #Chiesa Approfondisci ???? -