Napoli - Parma 2 - 0, live tweet di Anna Trieste (Di domenica 31 gennaio 2021) Dio dammi la forza di cambiare quello che posso cambiare di accettare quello che non posso cambiare di capire se giochiamo col 433 o col 4231 Apprezzo la visione delle cose di Mario Rui per cui lo ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) Dio dammi la forza di cambiare quello che posso cambiare di accettare quello che non posso cambiare di capire se giochiamo col 433 o col 4231 Apprezzo la visione delle cose di Mario Rui per cui lo ...

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - Piu_Europa : ?? #FREENAVALNY ?? +EUROPA -PUTIN ?? Milano, Roma, Napoli, Varese, Gallarate, Parma, Ferrara, Firenze, Siena, Avellin… - ZZiliani : #Lozano che anche in una serata grigia del Napoli funge da miccia sempre accesa nella difesa avversaria, ripiega a… - NOrgoglioso : RT @napolista: Marocchi: «Il Napoli ha fatto fatica a giocare, ma ha vinto» Nel salottino Sky ha parlato di “Napoli in difficoltà”: “Il Par… - CampoFattore : Le parole di Gattuso dopo #NapoliParma: ?? -