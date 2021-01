Moviola Serie A: Pasqua nega due rigori, Fabbri grazia Ekdal, Doveri in controllo (Di domenica 31 gennaio 2021) Inter - Benevento 4 - 0: Pasqua manca due rigori Una partita semplice, alla fine, che Pasqua (voto 5) in campo e Calvarese al VAR hanno provato a complicare. Lasciamo il beneficio del dubbio («in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021) Inter - Benevento 4 - 0:manca dueUna partita semplice, alla fine, che(voto 5) in campo e Calvarese al VAR hanno provato a complicare. Lasciamo il beneficio del dubbio («in ...

salvione : Moviola Serie A: Pasqua nega due rigori, Fabbri grazia Ekdal, Doveri in controllo - sportli26181512 : #Moviola Serie A: Pasqua nega due rigori, Fabbri grazia Ekdal, Doveri in controllo: Tanti gli errori in Inter-Benev… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Moviola: Milan, i rigori ci sono. #Lapadula e #Lautaro: falli dentro o fuori area? - PianetaMilan : #BolognaMilan 1-2, la #moviola: rigori giusti per i #rossoneri | @SerieA #News - #Calcio #SerieA #SerieATIM… - MarSte92__ : RT @Gazzetta_it: #Moviola: Milan, i rigori ci sono. #Lapadula e #Lautaro: falli dentro o fuori area? -