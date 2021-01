Highlights e gol West Ham-Liverpool 1-3 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 31 gennaio 2021) Glie i gol diHam-, match valevole per la ventunesima giornata di, in cui gli ospiti guidati dal tecnico Jurgen Klopp si sono imposti 3-1 grazie alla doppietta realizzata di Mohamed Salah e al gol siglato da Georginio Wijnaldum. In virtù di questo risultato i Reds salgono al terzo posto a quota 39 punti, mentre gli Hammers restano quinti a 35. LA NEWS SportFace.